Т2 занял первое место в России по числу базовых станций 5G

Фото: пресс-служба Т2

Оператор мобильной связи Т2 лидирует среди крупнейших российских компаний по количеству базовых станций 5G. Такие данные Роскомнадзор представил на форуме «СПЕКТР-2026». Согласно статистике ведомства, у Т2 насчитывается 4093 объекта инфраструктуры пятого поколения – на 3222 больше, чем у ближайшего конкурента.

С момента запуска 5G компания увеличила число базовых станций на 25%. Сейчас их общее количество, по данным оператора, достигло 5 тыс.

Т2 сосредоточилась на расширении покрытия в городах-миллионниках, где сеть пятого поколения уже запущена. В компании отмечают, что такой подход позволяет обеспечивать более широкую доступность технологии, а не ограничиваться отдельными участками в большем количестве городов.

Сеть 5G работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Красноярске и Волгограде. В зависимости от города покрытие составляет от 40 % до 80 %. Технологией уже воспользовались более 800 тыс. человек, и число пользователей продолжает увеличиваться.

За месяц после запуска 5G продажи смартфонов с поддержкой этой технологии в Т2 выросли на 70 %. Пиковая скорость передачи данных в сети достигает 800 Мбит/с – это в четыре-пять раз выше показателей LTE.

– Объективные данные регулятора доказывают, что уже на старте Т2 запустил не пилотную, «на пятачке», а настоящую сеть 5G. Нашей целью было предоставлять достойное покрытие, поэтому в семи городах технология 5G организована на 40–80 % инфраструктуры. Мы никогда не пытались искусственно расширить список городов запуска, включив несколько базовых станций в маркетинговых целях, – подчеркнул заместитель генерального директора Т2 по технической инфраструктуре Алексей Дмитриев.

По словам представителя компании, после запуска технологии оператор продолжил наращивать инфраструктуру, реагируя на спрос пользователей. Т2 также намерена следить за тем, чтобы качество связи соответствовало ожиданиям абонентов.