Абоненты T2 смогут получить баллы Плюса при оплате покупок

Клиенты T2 смогут оплачивать покупки в салонах связи через Яндекс Пэй и получать кешбэк баллами Плюса – акция действует до 10 января 2026 года.

Фото: Т2

T2, российский оператор мобильной связи, подключил в салонах связи новые способы оплаты – Яндекс Пэй и Сплит. Сервисы уже установлены более чем в 90 % торговых точек оператора, а до конца года их планируют масштабировать на всю розничную сеть.

Теперь клиенты могут оплачивать покупки в салонах T2 быстро и удобно – через Яндекс Пэй или частями с помощью сервиса Сплит. В честь наступающего Нового года оператор запустил специальную акцию: до 10 января 2026 года при оплате покупок через Яндекс Пэй пользователи смогут получить кешбэк 5 % баллами Плюса при наличии активной мультиподписки Яндекс Плюс. Максимальный размер кешбэка ограничен суммой 1000 рублей.

По словам директора по продажам на массовом рынке T2 Дениса Голещихина, развитие партнерства с Яндексом позволяет сделать клиентский сервис более удобным и выгодным.

– Мы рады масштабированию сотрудничества T2 и Яндекс Пэй. Внедренные сервисы делают покупки в салонах связи еще проще и выгоднее, – отметил Денис Голещихин. – Акция с кешбэком – наш подарок тем, кто выбирает современные и надежные способы оплаты. Интеграция Яндекс Пэй и Сплит уже приносит ощутимую пользу: растет лояльность, ускоряются продажи, покупатели получают реальные бонусы. Уверен, что спустя время наше сотрудничество только расширится и совместными усилиями мы будем и дальше улучшать клиентский опыт пользователей наших продуктов.

В компании подчеркивают, что акция с кешбэком – это не только праздничный бонус, но и возможность для клиентов оценить новые способы оплаты и расширенный функционал сервисов при посещении салонов связи T2.