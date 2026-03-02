T2 и «Авангард» запустили в Омске тариф для болельщиков с гигабайтами за голы

Болельщики смогут подчеркнуть свой статус аббревиатурой клуба AVG, которая будет отображаться на экране телефона вместо стандартного названия оператора.

Фото: Пресс-служба Т2

Оператор T2 и хоккейный клуб «Авангард» представили совместный тарифный план для поклонников омской команды. Абоненты смогут получать дополнительные гигабайты за заброшенные шайбы и скидки на матчи.

T2 и Авангард объявили о запуске специального тарифа «Авангард». Это первый подобный продукт на российском телеком-рынке.

Ключевая особенность предложения – механика «Голы за гигабайты». За каждую шайбу, заброшенную командой в матчах регулярного чемпионата Континентальная хоккейная лига, включая овертаймы, абоненту ежемесячно начисляется 5 Гб интернета. При подключении тарифа на экране телефона автоматически отображается аббревиатура AVG вместо стандартного названия оператора.

Участники программы лояльности клуба получают 555 приветственных бонусов и постоянную скидку 5 % на покупку билетов и атрибутики. Неиспользованные минуты и гигабайты можно обменять на промокоды: например, код номиналом 555 рублей обойдется в 200 минут или 10 Гб.

В базовый пакет входят безлимитные звонки на номера T2, 555 минут на другие мобильные номера России, 55 Гб интернета и безлимит на популярные соцсети и мессенджеры. Абонентская плата составляет 555 рублей в месяц. Новые клиенты при подключении получают три месяца бесплатного доступа к мультиподписке MiXX с дополнительными 50 Гб интернета и доступом к цифровым сервисам.

Фото: Пресс-служба Т2

Подключить тариф можно на сайте оператора, в салонах связи, а также в «G-Drive Арене» и в фирменных магазинах клуба.

– Партнерства – основа нашей бизнес-модели. Мы стремимся быть максимально близкими к клиенту и играть по другим правилам, создавать персонализированные предложения для каждого абонента, – отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2 Ирина Лебедева. – Еще один яркий пример нашего подхода – это сотрудничество с хоккейным клубом, и клиент извлекает пользу из этого партнерства. Тариф «Авангард» разработан специально для тех, кто живет игрой, и дает возможность болеть за свою команду с дополнительными привилегиями и выгодой. Это первое подобное предложение на рынке телекома.

Партнерское соглашение между оператором и клубом было подписано в начале февраля и предусматривает совместные мероприятия и маркетинговые проекты для болельщиков.