«Не подготовились»: омичи из дома на Королева остались недовольны временным жильем

Жители зафиксировали неудовлетворительное состояние коммунальных сетей.

Жители аварийного общежития на проспекте Королева, 4а, показали условия нового жилья, выделенного им администрацией Омска. Информация об этом появилась в группе «Омск Live» во «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, изначально здание было признано аварийным и подлежало переселению лишь в 2032 году. Так, еще в апреле 2025 года общежитие считалось подлежащим ремонту. Однако сейчас, в марте 2026 года, оно внезапно признано непригодным для проживания.

Маневренный фонд, по мнению жителей дома на Королева, оказался еще хуже.

– «Благодаря» нашей старшей по дому и группе товарищей, сейчас, в марте 2026-го, оно вдруг стало опасным для проживания. Очень хотелось некоторым переселения, и вот оно наступило. Но не в квартиры, как эти товарищи почему-то предполагали, а в маневренный фонд. А маневренный фонд – это общежитие, гостиница и т. д. в том же духе. Но его, видимо, не подготавливали от слова «никак» к этому, – заявила автор поста.

На приложенной в подтверждение этой мысли фотографии запечатлены признаки неудовлетворительного санитарного и технического состояния коммунальной инфраструктуры предоставленного временного жилья. Так, из трубы подтекает жидкость и образуется пена.

В администрации города отреагировали на публикацию, заявив, что для организации выезда специалистов с целью устранения выявленных нарушений требуется уточнить адрес.

– Для организации выезда специалистов департамента жилищной политики для устранения указанной ситуации необходимо указать адрес, где находятся временные жилые помещения маневренного фонда, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что проблемы с домом по адресу: проспект Королева, 4а, носят затяжной характер. Еще в 2010 году специалисты выявили повреждения несущих конструкций, после чего были выполнены работы по укреплению фасада. Тем не менее уже к 2017 году признаки деформации начали проявляться вновь.

К активной стадии расселения бывшего общежития городские власти приступили на прошлой неделе. Так, 19 марта объект посетил мэр Омска Сергей Шелест, отметивший, что техническое состояние здания вызывает серьезные опасения. Глава города также представил жителям возможные варианты временного размещения.