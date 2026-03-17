Шелест: в доме на Королева введен режим ЧС для обеспечения безопасности жителей

Фото: Администрация города Омска

В Омске принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в доме № 4а на проспекте Королева. Мера направлена на обеспечение безопасности жителей, поскольку состояние здания представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, специалисты зафиксировали разрушение конструкций, а оттаивание грунта усиливает подвижки здания. В связи с этим принято решение оперативно расселить проживающих и арендаторов квартир.

Жителям предложат альтернативные варианты размещения – комнаты и квартиры из маневренного фонда. Кроме того, будет организован пункт временного размещения для тех, кому необходимо срочно покинуть дом.

По словам главы города, задача городских служб – максимально быстро пройти все необходимые процедуры и приступить к практическим действиям по отселению людей.

После подписания распоряжения о введении режима ЧС здание отключат от коммунальных ресурсов и огородят. Власти также рассчитывают на оперативность самих жильцов, которым рекомендовано начать подготовку к переезду в ближайшее время.