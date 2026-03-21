Начал «трястись» еще 16 лет назад: омичи из аварийного общежития на Королева не хотят расселяться

Пока в здании есть свет, тепло и вода,

Стали известны новые подробности в ситуации с экстренным расселением аварийного общежития на проспекте Королева, 4а, в Омске. Жительница дома рассказала «Омск-информу» все подробности на условиях анонимности.

По ее словам, проблемы со зданием начались задолго до введения режима ЧС. Еще в 2010 году в доме фиксировались повреждения – тогда частично перекладывали фасад и укрепляли конструкции. Однако уже к 2017 году здание вновь стало деформироваться.

– Дом начал разрушаться еще примерно в 2010 году – его ремонтировали, укрепляли фасад. Но где-то к 2017 году он снова стал «трястись»: появились трещины, установили маячки, которые показывали движение конструкций. Старшая по дому начала бить тревогу, писала во все инстанции, а в последние три года особенно активно, – рассказала омичка.

Омичка поведала, что накануне прошло собрание, на котором жителям дали всего два дня на переезд. Однако предложенные варианты оказались куда скромнее нынешних условий.

– Предложили временное жилье: в Степном – комнаты в общежитии, и в поселке Загородном – комнаты в квартирах. Примерно из расчета 9 квадратных метров на человека, – уточнила женщина.

При этом жильцов предупредили о скором отключении воды и электричества. Жительница дома уточнила, что сейчас по соцсетям распространяется откровенный фейк, что коммунальные ресурсы уже отключены. На самом деле это далеко не так.

Потому-то омичи и не горят желанием срочно расселяться и переезжать в крошечные «коробки» на самой окраине города. Даже несмотря на угрозу их жизням и как минимум – здоровью.

Напомним, что сообщения о начале расселения жильцов в доме № 4а на проспекте Королева появились 19 марта. По данным мэрии, решение принято из-за критического износа конструкций – специалисты зафиксировали их движение, которое усиливается в период таяния снега. С жителями встретился мэр Сергей Шелест. Омичам предложены варианты временного размещения, однако конкретные адреса ранее не назывались.