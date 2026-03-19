·Общество

Омичей «вытаскивают» из аварийной многоэтажки отключением света

Накануне было принято решение ввести режим ЧС из-за общего износа дома.

Сегодня, 19 марта, началось расселение аварийной пятиэтажки по адресу: пр. Королева, 4а. Как сообщают жильцы дома в соцсетях, объект отключили от всех коммуникаций, а снаружи дежурит полиция.

По словам омичей, в один момент без электричества и газа, а значит, и без еды остался 141 житель аварийной многоэтажки.

– Сегодня 141 человек остались без электричества. В доме отсутствует газ, приготовить еду невозможно. Отопление также отключено. У дома выставили пост из 6 сотрудников УМВД до 10 утра. В 8:00 начинается принудительное выселение людей, – рассказали очевидцы в соцсетях.

Напомним, что решение о введение режима ЧС из-за износа конструкций принято недавно. Как ранее сообщил мэр Омска Сергей Шелест, специалисты зафиксировали, что таяние снега усиливает разрушения. В связи с этим принято решение оперативно расселить проживающих и арендаторов квартир.

Жителям, по словам главы администрации, предложат альтернативные варианты размещения – комнаты и квартиры из маневренного фонда. Кроме того, будет организован пункт временного размещения для тех, кому необходимо срочно покинуть дом.

