Шелест: большая часть жителей покинула аварийный дом на проспекте Королева

Городские власти продолжают оказывать помощь тем, кто не решил вопрос с организацией переезда.

Большинство омичей из аварийного дома № 4а на проспекте Королева уже покинули стены опасной пятиэтажки, решив вопрос с жильем самостоятельно. Пять семей в том числе перебрались в помещения муниципального маневренного фонда. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем аккаунте в мессенджере MAX.

По словам главы города, тем, кто пока не определился с дальнейшими планами, квартиры для временного проживания предоставлены в микрорайоне Загородном.

– На фотографиях – помещения муниципального маневренного фонда в микрорайоне Загородном. Сюда переехали пять семей из аварийного дома на улице Королева, 4а. Большая часть людей решила вопрос с жильем самостоятельно. На распутье остаются несколько человек, но мы готовы предоставить кров и для них, – отметил Сергей Шелест.

Мэр подчеркнул, что при необходимости город поможет и с организацией самого переезда. В частности, поддержку оказывают волонтеры.

– С переездом вопрос решим: ребята из «Молодой гвардии «Единой России» помогут с погрузкой вещей, транспорт также будет предоставлен, – сообщил Сергей Шелест.

Напомним, ранее власти Омска приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Королева, 4а. Специалисты зафиксировали движение конструкций здания, поэтому было принято решение о срочном расселении жильцов из соображений безопасности.

Жителям предложили несколько вариантов временного размещения. Помимо маневренного фонда, для людей подготовлен пункт временного размещения в школе № 98, а также предусмотрены варианты проживания в социальной гостинице. В мэрии подчеркивали, что ни один из жильцов аварийного здания не останется без помощи.

Ранее Сергей Шелест также встречался с жителями дома, чтобы ответить на их вопросы и обсудить сроки переезда. По его словам, к работе подключены сотрудники окружной администрации и департамента жилищной политики, которые помогают людям с организационными вопросами и подбором временного жилья.