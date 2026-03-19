Шелест: жителей аварийного дома на Королева расселяют ради их безопасности

В настоящий момент для жителей подготовлены пункты временного пребывания.

Мэр Омска Сергей Шелест встретился с жителями аварийного дома № 4а на улице Королева и обсудил с ними сроки переезда и варианты временного размещения. Главной задачей власти называют обеспечение безопасности людей.

По словам главы города, техническое состояние здания вызывает серьезные опасения. Установленные на стенах маяки фиксируют продолжающееся движение конструкций, поэтому откладывать расселение больше нельзя.

– Безопасность людей важнее всего, и маяки на стенах показывают, что откладывать уже некуда, – подчеркнул Сергей Шелест.

На встрече мэр постарался ответить на вопросы жителей, которых волнуют не только сроки переезда, но и сохранность имущества, а также необходимость менять привычное место жительства. Для помощи людям сформирована команда специалистов окружной администрации и департамента жилищной политики.

– Я рада, что прошло все в спокойном формате. Люди адекватные, так же как и власть – с каждым можно общий язык найти, – отметила старшая по дому Евгения Воробель. – По крайней мере, мы в эту минуту не оказались на улице. Мы объяснили нашу ситуацию, правительство пошло нам навстречу, с пониманием, дали определенные сроки для выезда. Я понимаю, что этот срок будет неизбежный – покинуть дом однозначно придется. Мы обязательно выедем из этого дома, потому что сами понимаем, что это небезопасно. Кто-то снимет жилье, кто-то переедет в ПВР, кто-то в маневренный фонд, кто-то в гостиничный комплекс – предложены четыре варианта. Безвыходных ситуаций не бывает. Хочу сказать спасибо чиновникам и нашему мэру, что приехал, выслушал людей и отнесся с пониманием. Надеюсь, что все в дальнейшем получат выплаты и смогут приобрести безопасное жилье.

Для жителей подготовлено несколько вариантов временного размещения. Пункт временного пребывания развернут в школе № 98 – при необходимости там смогут разместить более ста человек. Кроме того, омичам предлагают комнаты и квартиры маневренного фонда, а также варианты размещения в социальной гостинице.

Глава города подчеркнул, что никто из жильцов аварийного дома не останется без помощи.

К работе подключились и волонтеры. Представители «Молодой гвардии «Единой России» организовали на месте штаб, помогают жителям с переездом и доводят до них необходимую информацию.