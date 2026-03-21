Омский следком раскрыл детали дела об аварийном доме, заинтересовавшем Бастрыкина

В Следственном комитете России по Омской области раскрыли детали расследования по факту несвоевременного расселения аварийного жилья. Дело привлекло внимание главы ведомства Александра Бастрыкина.
Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе регионального следкома, в число объектов, включенных в уголовное дело, входят сразу несколько домов.
– В том числе дом на Королева, вокруг которого много ажиотажа. В отношении него по нашей инициативе был введен режим ЧС, и также по нашей инициативе он был признан аварийным, – добавили в ведомстве.
Напомним, что проблемы со зданием по адресу: проспект Королева, 4, начались задолго до введения режима чрезвычайной ситуации. Уже в 2010 году специалисты фиксировали повреждения: частично перекладывали фасад и укрепляли конструкции. Однако к 2017 году деформации снова начали проявляться.
Сообщения о начале расселения жильцов появились в четверг, 19 марта. Кроме того, к жителям приезжал Сергей Шелест и сообщал о временном размещении людей. Однако жильцы рассказали, что условия переселения остаются крайне скромными: комнаты в общежитии в Степном и квартиры в поселке Загородном – около 9 квадратных метров на человека.