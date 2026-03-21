Омский следком раскрыл детали дела об аварийном доме, заинтересовавшем Бастрыкина

Следствие ведется сразу по нескольким объектам.

В Следственном комитете России по Омской области раскрыли детали расследования по факту несвоевременного расселения аварийного жилья. Дело привлекло внимание главы ведомства Александра Бастрыкина.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе регионального следкома, в число объектов, включенных в уголовное дело, входят сразу несколько домов.

– В том числе дом на Королева, вокруг которого много ажиотажа. В отношении него по нашей инициативе был введен режим ЧС, и также по нашей инициативе он был признан аварийным, – добавили в ведомстве.

Напомним, что проблемы со зданием по адресу: проспект Королева, 4, начались задолго до введения режима чрезвычайной ситуации. Уже в 2010 году специалисты фиксировали повреждения: частично перекладывали фасад и укрепляли конструкции. Однако к 2017 году деформации снова начали проявляться.