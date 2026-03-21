Бастрыкин затребовал доклад по делу о разрушении аварийного дома в Омске

Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий и халатности.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию о ходе расследования уголовного дела по жилищным нарушениям в Омской области.

Как сообщили в следкоме, в СМИ появилась информация о разрушении многоквартирного дома, который, несмотря на признание аварийным, не включен в программу расселения. В связи с угрозой обрушения местные власти ввели режим ЧС и начали принудительное выселение жильцов, однако предоставляемое жилье из маневренного фонда не устраивает граждан. В результате омичи вынуждены продолжать проживать в аварийном доме без подключения к коммуникациям.

Кроме того, по словам жильцов, проблемы со зданием возникли более десяти лет назад, однако местные чиновники не предпринимали необходимых мер для их устранения.

Следственными органами СКР по Омской области проводится расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 286 (превышение полномочий) и ст. 293 (халатность) УК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Омской области Виталия Батищева предоставить информацию о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Напомним, ранее омичи, проживающие в аварийном общежитии на Королева, заявили, что не намерены переезжать, несмотря на риски для здоровья.