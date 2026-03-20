Общество

Стало известно состояние омского детского хирурга после инфаркта в Таиланде

Михаил Коробейников продолжает лечение.
врач

Омский детский хирург Михаил Коробейников, оказавшийся парализованным в Таиланде, проходит курс реабилитации. О его состоянии сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве.

– Коробейников продолжает лечение в отделении неврологии ОКБ, в настоящее время проходит курс реабилитации, – заявили в ведомстве.

Помимо этого, в минздраве уточнили, что не могут назвать точные сроки восстановления врача.

Напомним, что Коробейников оказался парализован из-за инфаркта спинного мозга. Омская региональная ассоциация врачей организовала сбор средств на транспортировку хирурга. Через время выяснилось, что в организации помощи участвовал неизвестный меценат. В начале марта хирурга доставили в Омскую областную клиническую больницу. Как позже сообщали в региональном минздраве, Коробейникова уже перевели из реанимации в отделение неврологии.

