·Происшествия

Омский хирург застрял в Таиланде

Мужчине требуется специальная перевозка.

Детский ортопед и травматолог из Омска Михаил Коробейников застрял в Таиланде из-за болезни. У него случился инфаркт спинного мозга, отчего мужчину парализовало.

Сейчас медик находится в больнице. Ему нужна перевозка в лежачем положении специализированным медицинским бортом.

Как сообщил «Известиям» сын медика Григорий Коробейников, договориться об этом со страховой компанией пока не получается. Сложно договариваться о чем-либо и тайскими врачами. Он просит о помощи у российского посольства.

