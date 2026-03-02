Парализованного омского врача все-таки вернут из Таиланда

У мужчины случился инфаркт спинного мозга.

Сегодня, 2 марта, омского детского врача Михаила Коробейникова, оказавшегося парализованным после инфаркта в Таиланде, планируют доставить в Омск. Об этом сообщает « РИА Новости » со ссылкой на источник в региональном минздраве.

По данным источника, прибытие врача в Омск планировалось в 7 утра, однако подтверждения того, что он уже находится в городе, пока нет. При этом помощь в организации доставки оказал неизвестный меценат.

После прибытия в Омск врача планируют госпитализировать в областную клиническую больницу для прохождения лечения и реабилитации. Медики рассчитывают использовать все доступные возможности, чтобы помочь коллеге в восстановлении.