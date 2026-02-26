В Омске собирают деньги на вывоз из Таиланда парализованного врача

Для перевозки Михаила Коробейникова требуется специализированный борт.

Фото создано при помощи ИИ

Омская региональная ассоциация врачей объявила сбор средств для транспортировки из Таиланда известного детского травматолога-ортопеда Михаила Коробейникова. Во время зарубежного отдыха у доктора произошел инфаркт спинного мозга, и его парализовало.

Сейчас омский врач находится в одной из тайских больниц, для его транспортировки в Россию нужен специализированный борт.

– В этой ситуации любая, даже самая небольшая сумма, будет ценной помощью. Все собранные денежные средства в полном объеме будут переданы членам семьи Михаила Михайловича Коробейникова, – говорится в сообщении Ассоциации врачей.

Перевести деньги для помощи доктору Коробейникову можно с помощью QR-кода на главной странице сайта Омской региональной ассоциации врачей.