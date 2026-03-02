Парализованного в Таиланде детского врача уже доставили в Омск

Сейчас Михаил Коробейников находится в реанимации Областной клинической больницы.

Фото создано при помощи ИИ

Детского врача Михаила Коробейникова, оказавшегося парализованным после инфаркта в Таиланде, сегодня, 2 марта, доставили в Омск. Об этом «Омск-информу» сообщили в региональном минздраве.

Сейчас Коробейников находится в реанимации. Там он восстанавливается после перелета.

– Спецборт прибыл сегодня в 7:30 утра. Пациента встретила медицинская бригада и доставила в ОКБ. В настоящее время выполняются необходимые диагностические исследования, пациента поместили в реанимацию, пока он будет восстанавливаться после долгого перелета, – уточнили в минздраве.

Ранее Омская региональная ассоциация врачей объявляла сбор средств для транспортировки. Позже выяснилось, что помощь в ее организации оказал неизвестный меценат.