Парализованного в Таиланде омского врача «выписали» из реанимации

Состояние Михаила Коробейникова оценивается как стабильное.

Фото создано при помощи ИИ

Состояние доставленного из Таиланда детского хирурга Михаила Коробейникова стабилизировалось. Как сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве, врача уже перевели из реанимации в отделение неврологии, где продолжится его дальнейшее лечение.

– Пациент переведен из реанимации в отделение неврологии, получает все возможное лечение. Состояние стабильное, – отметили в ведомстве.

В минувший понедельник, 2 марта, Коробейникова доставили в Омскую областную клиническую больницу. В реанимацию его поместили для восстановления после долгого перелета из азиатской страны.

Напомним, что во время зарубежного отдыха у доктора произошел инфаркт спинного мозга, и его парализовало. Омская региональная ассоциация врачей объявляла сбор средств для транспортировки Коробейникова. Позже выяснилось, что помощь в ее организации оказал неизвестный меценат.