То горит, то топит: Любинский проспект в Омске «притягивает» ЧП

Изношенные коммуникации превращают историческую улицу в зону риска.

Главное место прогулок, вкусной еды и молодежных тусовок в Омске, Любинский проспект, все чаще попадает в сводки экстренных служб. Красивые фасады и исторические интерьеры регулярно проходят проверку на прочность то огнем, то водой.

Испытание огнем

Летний сезон 2024 года начался для омского общепита с тревожных новостей. 5 июня серьезный пожар произошел в ресторане «Хочу Пури», в бывшем доме купчихи Марии Шаниной на улице Дзержинского, 1. Пламя охватило 100 кв. м площади, а причиной инцидента стали жировые отложения в системе вентиляции. 24 сотрудника успели эвакуироваться, обошлось без пострадавших.

Здание, в котором произошел пожар, является объектом культурного наследия регионального значения и находится в собственности города.

Спустя всего 10 дней, 15 июня, чуть не загорелся ресторан «Где же кролик» на улице Ленина. Около полудня в районе барной стойки произошло короткое замыкание. Благодаря оперативной работе семи спасателей открытого горения удалось избежать, а 35 человек самостоятельно покинули опасную зону.

Под конец 2025 года, 19 декабря, под угрозой оказался один из самых популярных гастрохабов города – здание на Ленина, 7, где соседствуют заведения Grisha, «Бобы», Rostic’s, Nana Meore и Blade.

На кухне одного из заведений вспыхнула вытяжка, после чего огонь перекинулся внутрь строения. На месте работали девять спасателей и три единицы спецтехники. Все находившиеся внутри люди были эвакуированы, и инцидент завершился без жертв.

Здание является памятником архитектуры регионального значения. Построено оно было в 1870-х – начале 1880-х гг. и первоначально являлось домом купчихи Волковой.

Новый 2026 год не принес спокойствия Любинскому проспекту. 26 января нынешнего года гости центра города наблюдали эпичную завесу едкого черного дыма. Выяснилось, что возгорание произошло в четырехэтажном кирпичном здании на Ленина, 10а, которое с 2023 года находится на масштабной реконструкции.

По данным МЧС, на площади 10 кв. м вспыхнул утеплитель. Хотя пожар успели потушить находившиеся в здании рабочие до приезда спасателей.

Кипяток под фундаментом

Не успел проспект остыть от январского пожара, как в дело вмешалась водная стихия. Вчера, 1 марта, в самом центре Омска, в здании на Ленина, 11, произошла крупная коммунальная авария. Порыв сетей горячего водоснабжения привел к затоплению подвалов, в которых расположены торговые точки. Из-за кипятка помещения моментально заполнились густым паром, а по историческому зданию распространилась сырость.

Два магазина были вынуждены экстренно закрыться, а сотрудники в спешке спасали товар, в частности одежду, пытаясь минимизировать ущерб от воды и влаги.

По информации «Омск-информа», поврежденный участок находится на балансе самих абонентов. По всей видимости, владельцам бизнеса в историческом здании придется разбираться с последствиями аварии и восстановлением коммуникаций самостоятельно.

Заложники фасадов и коммуникаций

Получается, что главная историческая улица Омска стала заложницей собственного возраста. Большинство зданий на Любинском проспекте – это памятники архитектуры, чей почтенный возраст играет с ними злую шутку. Несмотря на обновленные фасады, «начинка» строений зачастую остается ветхой. Старая электропроводка, не рассчитанная на мощности современных кухонь, становится причиной коротких замыканий и возгораний.

То же касается и подземных коммуникаций: столетние изношенные трубы не выдерживают давления, превращая подвалы в сауны. Пока вопрос капитальной замены внутренних сетей и внешних узлов не будет решен системно, Любинский проспект, к сожалению, так и останется зоной повышенного риска.