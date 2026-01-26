На Любинском проспекте в Омске эпично полыхало ремонтируемое здание: известна причина

Возгорание потушили сами строители.

Фото: vk.com/omsk_live

Сегодня, 26 января, в центре Омска произошел пожар. Омичи, гуляющие по улице Ленина, заметили едкий черный дым и опубликовали видеозапись в соцсетях. Эпичную завесу могли наблюдать все гости Любинского проспекта.

В МЧС «Омск-информу» рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 11:08. На место выехали 7 спасателей на 2 пожарных машинах. Однако огонь к тому времени уже потушили те, кто находился в здании, вероятно, рабочие.

Здание по адресу находится на реконструкции. Загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадавших нет.

Отметим, что пожар, по всей видимости, произошел по адресу: улица Ленина, 10а. Это кирпичная четырехэтажка.

Ремонт дома ведется с 2023 года, окончание работ планировалось в 2026-м. Проектную документацию готовил «Акцентпроект». Заказчиком выступил бизнес-центр «Архитектор», подрядчиком – «Строй Тэкс».

Здание принадлежало территориальному проектному институту «Омскгражданпроект», планировавшему обновление постройки. Изначально дом построен в стиле советского модернизма.