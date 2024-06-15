Омск-Информ
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·Происшествия

Происшествие произошло в ресторане «Где же кролик» на улице Ленина.
В ресторане «Где же кролик» на улице Ленина произошел пожар. Как рассказали в региональном МЧС, около 12:00 в здании произошло короткое замыкание недалеко от барной стойки.
Из ресторана самостоятельно эвакуировались 35 человек. По предварительной информации, открытого горения удалось избежать. На месте работали 7 спасателей, было задействовано 2 спецмашины.
Напомним, 5 июня серьезное возгорание произошло в ресторане «Хочу Пури» на площади Дзержинского.
·Происшествия

Происшествие произошло в ресторане «Где же кролик» на улице Ленина.
В ресторане «Где же кролик» на улице Ленина произошел пожар. Как рассказали в региональном МЧС, около 12:00 в здании произошло короткое замыкание недалеко от барной стойки.
Из ресторана самостоятельно эвакуировались 35 человек. По предварительной информации, открытого горения удалось избежать. На месте работали 7 спасателей, было задействовано 2 спецмашины.
Напомним, 5 июня серьезное возгорание произошло в ресторане «Хочу Пури» на площади Дзержинского.