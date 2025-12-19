На Любинском проспекте в Омске полыхает старинный дом с ресторанами

Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС.

t.me/omsk_putevoditel

Сегодня, 19 декабря, в 16:52 часов появилось сообщение о возгорании одного из заведений общепита на Любинском проспекте. По данным телеграмм-канала omsk_putevoditel, загорелась вытяжка на кухне, огонь перекинулся внутрь здания. На месте работают 3 единицы техники и 9 спасателей. Где конкретно начался пожар и площадь возгорания, не уточняется. Пострадавших, судя по всему, нет, все люди эвакуированы из здания.

Известно, что здание на Ленина, 7, является памятником архитектуры регионального значения. Построено оно было в 1870 – начале 1880 гг. и первоначально являлось домом купчихи Волковой. Сейчас там располагается целая сеть заведений общепита: Grisha, «Бобы», Rostic’s, Nana Meore, Blade.

Отметим, что возгорания в заведениях на Любинском проспекте происходят регулярно. Так, в июне 2024 года серьезно выгорел ресторан «Хочу Пури». А несколько дней спустя замкнуло проводку в ресторане «Где же кролик?».