Омск-Информ
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·Происшествия

В воздуховоде ресторана произошло возгорание жировых отложений.
Прокуратура Центрального округа начала проверку пожара в ресторане «Хочу Пури». В надзорном ведомстве назвали и предварительную причину пожара – в воздуховоде ресторана произошло возгорание жировых отложений.
– По данному факту прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – отметили в надзорном ведомстве.
Площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Самостоятельно удалось эвакуироваться 24 сотрудникам ресторана.
Напомним, информация о пожаре в здании ресторана «Хочу Пури» поступила в МЧС в 11:28. Заведение находится на площади Дзержинского. Подробности о происшествии читайте в нашем материале.
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·Происшествия

В воздуховоде ресторана произошло возгорание жировых отложений.
Прокуратура Центрального округа начала проверку пожара в ресторане «Хочу Пури». В надзорном ведомстве назвали и предварительную причину пожара – в воздуховоде ресторана произошло возгорание жировых отложений.
– По данному факту прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – отметили в надзорном ведомстве.
Площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Самостоятельно удалось эвакуироваться 24 сотрудникам ресторана.
Напомним, информация о пожаре в здании ресторана «Хочу Пури» поступила в МЧС в 11:28. Заведение находится на площади Дзержинского. Подробности о происшествии читайте в нашем материале.
2567