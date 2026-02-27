Гейзер бил до третьего этажа: омичи едва не устроили новый митинг из-за коммунального ЧП

Службы отреагировали на случившееся сутками позже.

Фото: Omskinform.ru

Накануне, 26 февраля, в центре Омска произошла коммунальная авария. Около дома 287 на улице Орджоникидзе из-под земли вырвался мощный поток горячей воды. Происшествие сопровождалось сильным паром, из-за которого в первые минуты было сложно понять масштаб случившегося.

Корреспондент РИА «Омск-информ» побывал на месте коммунальной аварии и разобрался в деталях ЧП.

Фото: Omskinform.ru

Ледяной дом

Сейчас на месте происшествия образовалась плотная наледь, деревья поблизости покрылись заиндевевшей корочкой. Поврежденные участки теплотрассы временно затянуты.

Образовавшийся гололед успели частично засыпать песком. На месте порыва заметно просел грунт.

Сам дом 1987 года постройки выглядит на 20 лет старше своего фактического возраста: здание не полностью оснащено пластиковыми окнами, отдельные участки фасада производят впечатление запущенности. Внимание привлекает теплотрасса, проходящая между детской площадкой и детским садом.

Фото: Omskinform.ru

Протечки начались летом

Местная жительница из соседней многоэтажки рассказала, что в момент аварии она находилась на работе, поэтому полную картину событий восстановить не может. Но собрала впечатления свидетелей инцидента.

– Я увидела из новостного канала о том, что произошло. Знаю, что там прямо гейзер бил, высота которого доходила до третьего этажа. Вчера вечером включили горячую воду и отопление, – уточнила омичка.

Ситуация вызвала обеспокоенность у жителей дома. По ее словам, с соседями была достигнута договоренность: если в течение следующего дня, до обеда, к решению вопроса не подключатся администрация и другие ответственные органы, она намерена добиваться реакции в вышестоящих инстанциях, чтобы люди не остались без отопления в выходные дни. Жители готовы были даже устроить митинг.

Другая омичка рассказала, что протечки на данном участке начались еще летом. Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в различные контролирующие органы, однако результата это не приносило.

– Это еще давно началось, с лета, может быть, даже. И звонили, и писали, и что только не говорили – бесполезно, – заявила женщина.

По ее словам, о случившемся стало понятно, когда пар уже «шел вовсю».

Проблемный участок теплотрассы находится не только с внешней стороны дома. По их словам, коммуникации проходят и внутри, в непосредственной близости от детского сада. Как сообщили омичи, именно от этой внутридворовой теплотрассы в настоящее время также поднимается пар. Он не такой интенсивный, как во время недавней аварии, однако заметен визуально.

На этом участке утечки происходят регулярно, а вода нередко уходит в сторону территории детского сада, что вызывает у них особую обеспокоенность.

Фото: t.me/prok_omsk

Отреагировали на сутки позже

В пресс-службе «Тепловой компании» «Омск-информу» заявили, что узнали о повреждении сутками позже, 26 февраля. Правда, после получения сообщения на место незамедлительно выехала аварийная бригада.

– Для оперативного устранения была задействована вся необходимая техника и персонал (пять человек: четыре слесаря и сварщик. Задействовано две единицы техники). Работы выполнены в кратчайшие сроки, – сказали в «Тепловой компании».

В тепловой добавили, что теперь мониторят ситуацию.