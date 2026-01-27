Доведенных до отчаяния омичей, перегородивших дорогу, оштрафовали

Люди вышли на улицу из-за холодных батарей.

Фото: t.me/aomsk

26 января в районе улицы Орджоникидзе на митинг вышли жители микрорайона Тарская Крепость, они перекрыли проезжую часть, образовав огромную пробку. Поводом для отчаянного шага стала коммунальная авария, которую не ликвидируют уже месяц. После этого следователи СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту отключения отопления в жилых домах. После скандала и широкой огласки в дома тепло вернулось.

Сегодня стало известно, что пятерых местных жителей, чьи автомобили перегораживали дороги, оштрафовали за стоянку в неположенном месте. Об этом пишут соцсети. Сумма штрафа составляет 1500 рублей.

Сейчас жители многострадальных домов намерены обратиться к президенту и в правительство РФ, чтобы на омскую «коммуналку» обратили внимание.