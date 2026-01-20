«Облако на весь дом»: в Омске затопило кипятком микрорайон «Тарская крепость»

Дорога превратилась в озеро, а из-за пара машины не видят, куда ехать.

Фото: t.me/aomsk

В районе дома № 274 на улице Орджоникидзе произошел крупный порыв. Дорогу залило горячей водой, а из-за разницы температур улицу заволокло плотным паром. Об этом рассказали местные жители в чате бывшего мэра Омска «Фадина общается 2.0» и паблике «Аварийный Омск».

По словам жильцов, такая ситуация происходит уже второй раз за зиму. На этот раз проблему не решают уже неделю.

– Вот такая «красота» у нас в ЦАО, микрорайон Тарская Крепость, на улице Орджоникидзе около 274 дома. И это уже 2-й раз за зиму. В начале зимы разрыли, все устранили абы как и закапывать не стали. Видимо, ждали повторного случая. Он не заставил себя долго ждать. И вот уже неделю плавает все вокруг в облаке от горячей воды. На улице мороз, облако от горячей воды весь на дом. Все вокруг в тумане. А главное, нет никому дела. Машины едут в тумане, ничего не видно, – пожаловались омичи.

В «Тепловой компании» подтвердили наличие повреждения и пообещали дать конкретный ответ по срокам до 26 января. Позже в городской администрации уточнили, что сегодня специалисты проведут временные работы, а затем устранят порыв окончательно.

– Повреждение на ул. Орджоникидзе, 274, находится на контроле. Сегодня, 20 января, специалисты проведут работы по минимизации выхода пара на участке. Чтобы не ограничивать теплоснабжение в морозы, к полному устранению повреждения приступят при улучшении погоды – в срок до 25 января, – ответили в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе на улице Рокоссовского на Левобережье тоже произошел порыв трубопровода. Авария привела к отключению горячей воды и отопления в 48 домах и учреждениях. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Позже мэр Сергей Шелест проверил завершение аварийного ремонта.