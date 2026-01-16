Шелест проверил завершение аварийного ремонта теплотрассы на улице Рокоссовского

Работы осложнялись сложным поиском повреждения, но сейчас система заполняется теплоносителем, и тепло в квартиры вернется в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба Администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о ходе аварийно-восстановительных работ на теплотрассе на улице Рокоссовского. Как написал глава города в мессенджере MAX, специалисты АО «Тепловая компания» завершают ремонт на проблемном участке.

По словам мэра, ситуация оказалась непростой: место выхода воды не совпадало с фактическим разрывом трубопровода. Для поиска повреждения потребовались дополнительные земляные работы и диагностика с использованием специального оборудования.

На объекте было задействовано 10 единиц техники и более 20 специалистов. Работы велись в сложнейших условиях: сильный мороз, ниже –30, круглые сутки, включая ночное время, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение.

В настоящее время сварочные работы завершены, тепловая сеть заполняется теплоносителем. В ближайшие часы, отметил Сергей Шелест, батареи в квартирах омичей начнут прогреваться.