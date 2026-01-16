Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Прокуратура заинтересовалась порывом трубопровода на Левобережье Омска

Ведомство вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Прокуратура Кировского округа Омска начала проверку соблюдения норм предоставления услуг ЖКХ после крупной аварии, произошедшей на трубопроводе.

Напомним, что авария привела к отключению горячей воды и отопления в 48 домах и учреждениях, расположенных на улице Рокоссовского. Проблемы начались вчера вечером и сохраняются до сих пор.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора «Тепловой компании» и вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

·Происшествия

Прокуратура заинтересовалась порывом трубопровода на Левобережье Омска

Ведомство вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Прокуратура Кировского округа Омска начала проверку соблюдения норм предоставления услуг ЖКХ после крупной аварии, произошедшей на трубопроводе.

Напомним, что авария привела к отключению горячей воды и отопления в 48 домах и учреждениях, расположенных на улице Рокоссовского. Проблемы начались вчера вечером и сохраняются до сих пор.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора «Тепловой компании» и вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).