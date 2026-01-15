Улица в Омске ушла под воду из-за мощного порыва горячей воды

Жильцы жалуются на отсутствие реакции УК.

Фото создано при помощи ИИ

На улице Рокоссовского, 28 (Левый берег) произошел порыв горячей воды. Из-за этого затопило проезжую часть и придомовую территорию, сообщили местные жители в группе «ЧП в Омске» в соцсети «ВКонтакте».

– Не знаю, куда обратиться, но у нас ужасная ситуация по адресу: ул. Рокоссовского, 28. Порыв горячей воды, и залило всю улицу, УК и «Тепловая компания» не отвечают, сказали, что просто отключат в мороз отопление, а насколько мы знаем, на Левом берегу уже есть дома, которым отключили, – написал местный житель.

В мэрии, в свою очередь ,сообщили, что место порыва огорожено, ведутся подготовительные работы по выводу трубопровода из эксплуатации для проведения ремонта.

– На объект уже направлены необходимая специализированная техника и квалифицированный персонал. Специалисты прилагают все усилия для максимально оперативного выполнения работ и восстановления подачи тепла в жилые дома. Руководство «Тепловой компании» держит ситуацию под постоянным контролем, – добавили в администрации.

Напомним, что сегодня в Омске целый день ликвидируют последствия крупного коммунального ЧП.