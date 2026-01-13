В Омске весь день устраняют последствия крупного коммунального ЧП

Сроки восстановления теплоснабжения не называются.

Как сообщили «Омск-информу» в «Тепловой компании», возле дома на улице Перелета до сих пор не устранили повреждение подземного трубопровода. Напомним, что порыв произошел сегодня утром около семи часов утра.

Тем временем в соцсетях омичи сообщают об отсутствии отопления в прилегающих к территории домах. Улицы затопило кипятком. Земляные работы специалисты уже завершили, сейчас они откачивают воду, чтобы найти место повреждения.

Сроки восстановления трубопровода в «Тепловой компании» не называют. На месте аварии работают специалисты и спецтехника.

– Коллеги делают все возможное, чтобы тепло вернулось в дома омичей, – отметили в компании.

Напомним, что до конца недели в Омске будут стоять аномальные холода. Синоптики сообщают, что столбик термометра будет опускаться до –30…–35 °C, а в отдельных районах области ударят морозы до –40 °C.