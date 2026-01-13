Омск-Информ
·Происшествия

На Левобережье Омска перед сильными морозами рванул трубопровод

В домах шестого микрорайона нет отопления.

Сегодня, 13 января, на улице Перелета произошло повреждение подземного трубопровода. Порыв устраняет АО «Тепловая компания». На месте уже задействована необходимая спецтехника и специалисты. К данному часу земляные работы завершены, ведется откачка воды, чтобы найти место повреждения.

– Ситуация находится на оперативном контроле руководства предприятия. Сотрудники делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла в дома омичей, – прокомментировали в АО «Тепловая компания».

В прилегающих к территории домах нет отопления. Зато на улицу хлынули реки кипятка. Напомним, сегодня в городе к вечеру столбик термометра приблизится к отметке в -30 градусов.

