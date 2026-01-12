На Омскую область идут аномальные морозы

Спасатели МЧС просят омичей отказаться от дальних поездок.

Фото: Freepik.com

На Омскую область идет опасное метеорологическое явление. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в период с 13 по 17 января в регионе установятся аномальные холода. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 10 и более градусов.

Синоптики сообщают, что столбик термометра в эти дни будет опускаться до –30…–35 °C, а в отдельных районах области ударят морозы до –40 °C.

В связи с резким похолоданием региональное МЧС переведено в режим повышенной готовности. Спасатели настоятельно рекомендуют омичам по возможности отказаться от прогулок и отменить дальние и длительные поездки.

Также спасатели просят не использовать самодельные обогреватели и не оставлять включенные приборы без присмотра, избегать перекала печей, не доверять присмотр за отопительными системами детям и отказаться от использования сомнительных устройств для прогрева автомобилей.

При возникновении ЧП омичей просят сообщать о них по телефону 101.