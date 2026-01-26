Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омский СК возбудил уголовное дело из-за «теплового коллапса» в городе

Следствие полагает, что авария случилась из-за плохого ремонта теплотрасс.

Следователи СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело из-за отключения отопления в жилых домах. Инцидент квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, причиной аварии стало несвоевременное и некачественное выполнение работ по ремонту теплотрасс. В результате на Осоавиахимовской и проспекте Карла Маркса произошли порывы труб с горячей водой, из-за чего в домах отключили отопление. При сильных морозах это создало угрозу жизни и здоровью жителей.

Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и определить виновных.

1683
·Происшествия

Омский СК возбудил уголовное дело из-за «теплового коллапса» в городе

Следствие полагает, что авария случилась из-за плохого ремонта теплотрасс.

Следователи СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело из-за отключения отопления в жилых домах. Инцидент квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, причиной аварии стало несвоевременное и некачественное выполнение работ по ремонту теплотрасс. В результате на Осоавиахимовской и проспекте Карла Маркса произошли порывы труб с горячей водой, из-за чего в домах отключили отопление. При сильных морозах это создало угрозу жизни и здоровью жителей.

Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и определить виновных.

1683