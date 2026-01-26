Замерзшие омичи устроили митинг из-за масштабной коммунальной аварии

В мэрии заявили, что специалисты приступят к работам уже сегодня. По словам жителей, порыв не устраняют уже месяц.

Фото: t.me/aomsk

Сегодня, 26 января, в районе улицы Орджоникидзе вспыхнул протест. Жители микрорайона Тарская Крепость перекрыли проезжую часть, образовав огромную пробку. Поводом для отчаянного шага стала коммунальная авария, которую не ликвидируют уже месяц.

В «Тепловой компании» заявили, что приступить к устранению аварии не получится из-за погодных условий. Точные сроки в компании назвать не смогли. После этого омичи вышли протестовать.

Корреспондент «Омск-информа» связался со старшей по дому по адресу: Тарская, 261, к. 1, который расположен в этом микрорайоне. По словам Евгении, первый порыв теплосетей случился еще в конце ноября, а в конце декабря авария произошла снова.

– В конце ноября случился первый порыв. Его устранили быстро, в принципе, наверное, на следующий же день. В конце декабря, перед Новым годом, случился второй порыв. И этот рецидив уже никто не устраняет в течение месяца, – рассказала Евгения.

Местная жительница опасается, что конденсат и влага в морозы могут привести к трещинам в конструкциях дома на Орджоникидзе. По ее словам, кипяток вымывает пустоты под оживленной дорогой. Парение от утечки кипятка достигло здания по адресу: Орджоникидзе, 270.

– Дорога, под которую идет горячая вода, тоже в скором времени может размыться внутри, и просто случится прорыв, образуется яма, в которую может угодить человек, въехать автобус или машина, – беспокоится старшая по дому.

Сегодня жильцы квартир в хрущевках на Осоавиахимовской сообщили, что температура упала до критических +2…+5 °C.

– В квартирах по пять-семь обогревателей, чтоб хоть как-то поддерживать тепло, – добавила Евгения.

Сегодня местные жители устроили недалеко от аварии протест. На место оперативно прибыла полиция. Видео происшествия предоставила редакции Евгения.

После того как протест начали активно выкладывать в соцсети, мэрия Омска отреагировала на ситуацию. Сегодня специалисты приступят к устранению аварии.

– По адресу Орджоникидзе, 274, произошло повреждение трубопровода. Для того чтобы не оставлять потребителей без теплоснабжения, было принято решение не выводить трубопровод из работы. В течение всего времени повреждение находилось под контролем специалистов «Тепловой компании». Сегодня, 26 января, на объекте пройдут все необходимые работы, – ответили власти.

Как заметили местные жители, к 17:20 к месту аварии уже пригнали технику и приступили к работам. «Омск-информ» будет следить за развитием ситуации.