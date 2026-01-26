Прокуратура заинтересовалась «Тепловой компанией» после коммунального скандала

Прокуратура Омска проводит проверку в отношении АО «Тепловая компания» после аварийного повреждения тепловых сетей, которое произошло во время сильных морозов. Надзорное ведомство выясняет, соблюдались ли нормы законодательства о теплоснабжении и были ли приняты своевременные меры для устранения аварии.
В результате произошедшего ряд многоквартирных домов остался без отопления и горячего водоснабжения, а жители получили коммунальные услуги ненадлежащего качества.
В ходе проверки прокуратура оценит действия ресурсоснабжающей организации, в том числе оперативность и полноту ремонта. По итогам проверочных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, ранее жители Омска устроили митинг из-за масштабной коммунальной аварии. Жители микрорайона Тарская Крепость перекрыли проезжую часть, что привело к серьезным пробкам. После этого следователи СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту отключения отопления в жилых домах.