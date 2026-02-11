Стала известна окончательная дата открытия школы в омском Серебряном Береге

Строительство учреждения началось еще в 2022 году.

t.me/HocenkoVP

Сегодня стала известна точная дата открытия школы в микрорайоне Серебряный Берег. Как сообщил сегодня, 11 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко, она начнет работать уже 1 сентября по просьбе родителей.

– Утром заехали в школу в микрорайоне Серебряный Берег, строительство которой завершили в конце прошлого года. Сейчас ведется работа по оснащению объекта, чтобы с весны можно было запускать работу дополнительного образования, – подчеркнул глава региона.

Кроме того, Хоценко отметил, что сейчас продолжается подбор педагогов для новой школы.

Напомним, что строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег началось в 2022 году. Первоначально объект планировалось сдать в декабре 2024 года, но после смены подрядчика сроки перенесли на 2025 год. Работы завершала компания «Русстрой» из Ингушетии по контракту на 1,1 млрд рублей.

Новый контракт предусматривал завершение строительства к 16 июля прошлого года, однако сроки снова сдвинули: летом стало известно, что школу планировали открыть только после новогодних каникул 2026 года. Эти планы не были реализованы.