Школу в омском Серебряном Береге ввели в эксплуатацию

На строительство образовательного учреждения понадобилось более трех лет.

Омский департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне Серебряный Берег (Красный Путь, 103, к. 1). По данным мэрии, это произошло еще в конце декабря.

Напомним, школу на 1100 мест начало строить московское ООО «Капитал Развитие» в ноябре 2022 года. Сдача планировалась в 2024 году.

В июне 2024 года власти заключили контракт на достройку школы на 1,1 млрд рублей с компанией «Русстрой» из Ингушетии. Срок сдачи школы сдвинули сначала на конец июня 2025 года, а потом на февраль 2026 года.

Как сообщалось ранее, новая школа может открыться уже 1 сентября.