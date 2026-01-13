В Омске назвали дату открытия новой школы в Серебряном Береге

Губернатор также рассказал о планах по развитию образовательной инфраструктуры региона.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко на сегодняшней пресс-конференции рассказал о планах по строительству и реконструкции образовательных объектов в регионе. Он отметил, что, несмотря на непростую бюджетную ситуацию, все обязательства в сфере образования выполняются.

Так, в микрорайоне Серебряный Берег завершается строительство большой школы на 1100 мест.

– Был сложный подрядчик. Мы с ним расстались, и новый подрядчик школу достроил. Акт о вводе в эксплуатацию до Нового года был получен. Город там планирует организовать дополнительное образование, чтобы не переживать за образовательный процесс у детей, – сообщил Хоценко.

Новая школа может заработать в полном объеме уже с первого сентября. Она рассчитана на детей микрорайона Серебряный Берег.

Хоценко также рассказал, что за последние три года в регионе было построено семь новых школ, включая объекты в Черлаке, Исилькуле, на Космическом проспекте и в микрорайоне Амурский в Омске. Помимо этого, ведется строительство и реконструкция детских садов. Так, в прошлом году было введено 13 новых садиков.

В 2026–2027 годах планируется продолжить масштабное обновление школ и детских садов, включая ремонт 25 школ, 6 детсадов и 9 зданий колледжей. Особое внимание уделяется детским оздоровительным лагерям и общежитиям вузов: на их ремонт выделено более 2,5 млрд рублей. Среди приоритетных проектов также флагманская президентская школа в Омске с отдельной системой поступления и квотами для местных жителей.