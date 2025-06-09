На сегодняшний день учебное заведение готово на 80 %.

В микрорайоне Серебряный Берег близится к завершению строительство школы. На данный момент объект готов на 80 %. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, подрядчик обещает завершить все работы этим летом. Сейчас на объекте трудятся 170 специалистов подрядной организации.

Мэрия приступает к закупке необходимого оборудования, чтобы уже к 1 ноября школа была полностью готова. Дабы не нарушать образовательный процесс, учебное заведение планируют полноценно открыть после зимних каникул, то есть в начале 2026 года.

Образовательное учреждения рассчитано на 1100 учеников. Четырехэтажное здание будет иметь площадь 26 тыс. кв. м. Новая школа будет оснащена классами и учебными кабинетами, зонами отдыха, столовой, библиотекой с читальным залом, актовым и двумя спортивными залами, оснащенными раздевалками и душевыми. Кроме того, предусмотрены помещения для занятий хореографией и тренажеров.