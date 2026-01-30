Землю под старинным пивзаводом в центре Омска вернули государству

Омская прокуратура выиграла суд у частников.

omskinform.ru

Прокуратура Омской области через суд добилась возвращения в госсобственность участков под зданием бывшего производственного корпуса пивзавода на улице Волочаевской.

Проверка установила, что землю под историческим зданием незаконно разделили на три части. Один участок остался в федеральной собственности, а два других были переданы в частную собственность.

– Эксплуатация, сохранение и реставрирование памятника истории стали практически невозможными (участки сформированы по границам стен здания и под ним), затруднены пожарные проезды к памятнику и расположенным рядом строениям, включая жилой дом, – уточнили в прокуратуре.

Один из участков достался частному лицу под предлогом владения «недвижимостью», которыми оказались разрушенное сооружение и асфальтированная площадка. В итоге вплотную к архитектурному памятнику XIX века выросли автоломбард, стоянка и шиномонтажная мастерская.

Прокуратура потребовала признать сделки купли-продажи земли недействительными. Арбитражный суд полностью удовлетворил требование ведомства, постановив изъять участки из частной собственности и вернуть их государству.

Ранее сообщалось, что в здании пивзавода планируется разместить офис с залом для презентаций коммерческих проектов.

В апреле главэкспертиза одобрила очередной проект реконструкции. Еще в 2021 году министерство культуры поддержало проект по сохранению здания-памятника. После планируемой реконструкции бывший пивзавод хотели приспособить под арт-пространство. Однако в марте прошлого года госэкспертиза не одобрила проект по неизвестным причинам.

Напомним, что летом 2024 года одна из стен пивзавода начала разрушаться, а спустя полгода стена практически лежала в руинах.