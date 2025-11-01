Разрушающееся здание старейшего омского пивзавода приспособят под зал для презентаций

Это уже не первая попытка реанимировать исторический объект.

omskinform.ru

В здании бывшего старейшего пивоваренного завода на улице Волочаевской в Омске, построенном в 1898–1902 годах и являющемся памятником регионального значения, начались строительные работы. На ограждении появился паспорт реконструкции объекта «Здание цистерн со складом».

Компания «Автотранзит» приступила к восстановлению дома в сентябре. После реконструкции здесь планируется разместить офис с залом для презентаций коммерческих проектов. По данным «Вечернего Омска», объект будет готов к февралю 2027 года.

Главэкспертиза одобрила очередной проект реконструкции в апреле нынешнего года. Еще в 2021 году министерство культуры поддержало проект по сохранению здания-памятника. После планируемой реконструкции бывший пивзавод хотели приспособить под арт-пространство. Однако в марте прошлого года госэкспертиза не одобрила проект по неизвестным причинам.

Разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия осуществило ООО «Строймир». Застройщиком выступает омский предприниматель Владимир Гаврилов, являющийся собственником здания. В 2023 году судом было предписано провести работы по сохранению здания до июля 2026 года.

Летом прошлого года одна из стен пивзавода начала разрушаться, а спустя полгода стена практически лежала в руинах.