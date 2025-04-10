Год назад такую же экспертизу отклонили.

Государственная экспертиза Омской области поддержала проект реконструкции «здания цистерн со складом» на улице Волочаевской в центре Омска. Соответствующее заключение было опубликовано на сайте единого реестра 7 апреля.

Объект на улице Волочаевской, 9, является памятником регионального значения, построенном в 1898–1902 годах. Здание входит в ансамбль строений Волочаевского пивзавода, включающий производственный корпус, флигель и дымовую трубу.

Еще в 2021 году министерство культуры поддержало проект по сохранению здания-памятника. После планируемой реконструкции бывший пивзавод хотели приспособить под арт-пространство. Планировалось восстановить кирпичную кладку стен, сохранить деревянную крышу. Существующие окна собирались заменить новыми пластиковыми с декоративным покрытием, но рисунок переплетов оставить прежним. Внутреннюю отделку выполнить в стиле лофт.

Однако в марте прошлого года госэкспертиза не одобрила проект по неизвестным причинам.

Разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия осуществило ООО «Строймир». Застройщиком выступает омский предприниматель Владимир Гаврилов, являющийся собственником здания. В 2023 году судом было предписано провести работы по сохранению здания до июля 2026 года.

Летом прошлого года одна из стен пивзавода начала разрушаться, а спустя полгода стена практически лежала в руинах.