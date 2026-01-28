«+18 °C уже жара»: митинговавшим омичам дали тепло не во все дома

Часть жильцов многоэтажек до сих пор мерзнет.

Фото: t.me/aomsk

Спустя два дня после протеста омичей ситуация с отоплением на улице Осоавиахимовской начала стабилизироваться, однако до полного восстановления еще далеко. Напомним, что масштабный сбой произошел из-за крупной аварии на теплосетях в районе улицы Орджоникидзе.

По состоянию на 28 января тепло вернулось в квартиры лишь частично. Как сообщила корреспонденту «Омск-информа» местная жительница Евгения, в некоторых помещениях температура поднялась до +18 °C. Сами жители называют это «жарой» по сравнению с недавним коллапсом, когда столбики термометров опускались до критических +2…+5 °C.

– Я сегодня разговаривала со старшей по дому. Отопление вернулось частично, не во все квартиры. Некоторые из них, я так поняла, все-таки подверглись разморозке в связи с температурным режимом. Она сказала, что у нее в квартире + 18 °C. Она говорит, это уже практически жара по сравнению с тем, что было, – рассказала Евгения.

Напомним, активные восстановительные работы начались только после того, как 26 января отчаявшиеся жильцы вышли на улицу, а видео протеста вызвало широкий резонанс в Сети.

– И сейчас ведется работа. По крайней мере, это уже хорошо. Дом настолько остыл, что, естественно, ему нужно время на то, чтобы нагреться. Еще и на улице не совсем тепло. Поэтому дом потихонечку нагревается. Но, опять же, есть квартиры, в которых до сих пор еще присутствует проблема, – добавила Евгения.

Напомним, что после протеста следователи СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело из-за отключения отопления в жилых домах. Прокуратура начала проверку в отношении АО «Тепловая компания».

Вчера появилась информация, что пятерых местных жителей, чьи автомобили перегораживали дороги во время протеста, оштрафовали за стоянку в неположенном месте.

«Омск-информ» продолжит следить за развитием ситуации.