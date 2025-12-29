Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Ги Буше возглавил рейтинг тренеров КХЛ

Три победы подряд вывели наставника на первое место.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше стал лидером среди тренеров КХЛ сезона-2025/2026 по итогам минувшей недели. Такой рейтинг представил «Чемпионат».

При составлении перечня учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. Второе место с прошлой недели удержал коуч «Динамо Минска» Дмитрий Квартальнов, а замкнул тройку лидеров Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга», который на прошлой неделе занимал первую позицию.

Неделей раньше Буше был третьем в списке. Напомним, что 24 декабря «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (4:3), 26 декабря по буллитам обошел «Металлург» (2:1), а вчера, 28 декабря, снова по буллитам вырвал победу у «Лады» (4:3).

·Спорт

Ги Буше возглавил рейтинг тренеров КХЛ

Три победы подряд вывели наставника на первое место.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше стал лидером среди тренеров КХЛ сезона-2025/2026 по итогам минувшей недели. Такой рейтинг представил «Чемпионат».

При составлении перечня учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. Второе место с прошлой недели удержал коуч «Динамо Минска» Дмитрий Квартальнов, а замкнул тройку лидеров Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга», который на прошлой неделе занимал первую позицию.

Неделей раньше Буше был третьем в списке. Напомним, что 24 декабря «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (4:3), 26 декабря по буллитам обошел «Металлург» (2:1), а вчера, 28 декабря, снова по буллитам вырвал победу у «Лады» (4:3).