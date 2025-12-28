«И с покерфейсом поехал к скамейке»: Потуральски забил победный буллит в матче с «Ладой»

«Авангард» выиграл со счетом 4:3 и поднялся на второе место в Восточной конференции.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 28 декабря, на льду «G-Drive Арены» в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и тольяттинской «Ладой».

Первый период встречи оказался безголевым. Ярким событием второго периода стала драка Александра Лукина из «Лады» и Майкла Маклауда из «Авангарда», по итогам которой обоих удалили на 5 минут.

Второй период также оказался и результативным. Первым забил нападающий «Лады» Иван Савчик, ему в большинстве ответил защитник «Авангарда» Семен Чистяков – 1:1.

В третьем периоде «Лада» снова вышла вперед, в большинстве отличился форвард волжан Артур Тянулин. Хозяева сравняли счет усилиями нападающего Александра Волкова. Гости забили и третий гол в ворота «ястребов». Благодаря розыгрышу лишнего свой голевой счет попался нападающий гостей Андрей Алтыбармакян. «Авангард» забил в ответ и в третий раз, шайба на счет форварда омичей Эндрю Потуральски, который реализовал численное большинство.

В овертайме «ястребы» две минуты играли в формате 4 на 3, но не смогли подобрать ключи к воротам гостей. Судьба поединка решилась в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева. Героем матча стал Эндрю Потуральски. Он в красивом стиле переиграл голкипера волжан Ивана Бочарова и завез шайбу уже в пустые ворота. После этого легионер с покерфейсом направился к своей скамейке, а Бочаров кинулся к арбитрам, требуя отметить гол, якобы забитый не по правилам. Но судьи его не послушали, а повтор показал, что Потуральски все сделал чисто.

«Авангард» выиграл матч со счетом 4:3 и поднялся на второе место в Восточной конференции. 30 декабря «ястребы» принимают дома неуступчивый в этом сезоне «Барыс» из Астаны, который тренирует их бывший наставник Михаил Кравец. Игра начнется в 19.30.