Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» и «Лада» чуть не устроили ледовое побоище на «G-Drive Арене»

Форвард омичей Майкл Маклауд порадовал фанатов эффектной дракой.

Сегодня, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает на льду «G-Drive Арены» тольяттинскую «Ладу». Одним из ярких событий матча стала драка Александра Лукина из «Лады» и Майкла Маклауда из «Авангарда» во втором периоде.

За кулачный поединок обоих хоккеистов удалили на 5 минут.

В марте 2024 года, в матче первого раунда Кубка Гагарина, тольяттинцы эпично подрались с «ястребами» в концовке третьего периода. Хоккеисты начали махать кулаками после того, как защитник «Лады» Максим Березин грубо сбил нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева за полминуты до завершения встречи.

·Спорт

«Авангард» и «Лада» чуть не устроили ледовое побоище на «G-Drive Арене»

Форвард омичей Майкл Маклауд порадовал фанатов эффектной дракой.

Сегодня, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает на льду «G-Drive Арены» тольяттинскую «Ладу». Одним из ярких событий матча стала драка Александра Лукина из «Лады» и Майкла Маклауда из «Авангарда» во втором периоде.

За кулачный поединок обоих хоккеистов удалили на 5 минут.

В марте 2024 года, в матче первого раунда Кубка Гагарина, тольяттинцы эпично подрались с «ястребами» в концовке третьего периода. Хоккеисты начали махать кулаками после того, как защитник «Лады» Максим Березин грубо сбил нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева за полминуты до завершения встречи.