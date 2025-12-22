Омск-Информ
Ги Буше вошел в ТОП-3 тренеров КХЛ

По итогам недели наставник «Авангарда» вырос на одну позицию.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше вошел в тройку тренеров КХЛ по итогам минувшей недели. Такой рейтинг представил «Чемпионат».

При составлении перечня учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. Лидером стал коуч «Металлурга» Андрей Разин, второй – Дмитрий Квартальнов из «Динамо Минска».

Замыкает топ-3 наставник «Авангарда» Ги Буше. Неделей раньше тренер был четвертым. Омичи на минувшей неделе всухую разгромили нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0. Канадский специалист работает в клубе с 9 декабря прошлого года.

