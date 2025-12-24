«Авангард» спас матч с «Нефтехимиком» и взял свое в овертайме

При этом нижнекамцы завершили сухую серию Никиты Серебрякова.

Фото: hawk.ru

Сегодня «Авангард» выиграл у «Нефтехимика» на домашнем льду. Матч завершился счетом 4:3.

Первый период прошел без голов. На второй минуте второго периода «Авангард» открыл счет. Шайбу в ворота нижнекамцев отправил Наиль Якупов, который, кстати, раньше играл за «Нефтехимик».

Во второй половине второго периода «Нефтехимик» сравнял счет, а потом и вовсе вырвался вперед. Период закончился счетом 1:2. Сухая серия Никиты Серебрякова на этом закончилась, продлившись 177 минут.

В третьем периоде «Авангард» и «Нефтехимик» вновь по очереди забили. Среди «ястребов» отличился Василий Пономарев. На последних минутах омичи сменили вратаря на шестого полевого игрока. Николай Прохоркин отправил шайбу в ворота соперника, и основное время завершилось со счетом 3:3.

Одержать победу «Авангарду» удалось в овертайме. Еще одна шайба на счету Василия Пономарева.