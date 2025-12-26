Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» по буллитам

Автором всех шайб «ястребов» стал Николай Прохоркин.

На льду «G-Drive Арены» завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Хозяева выиграли по буллитам со счетом 2:1.

Стартовый период прошел без голов, а первая в матче шайба была заброшена лишь за семь минут до конца второго отрезка матча. Отличился нападающий гостей Люк Джонсон. Омичи отыгрались на старте третьего периода, автором гола стал форваряд «ястребов» Николай Прохоркин.

Основное время и овертайм закончилось ничьей, а в буллитной серии все тот же Прохоркин принес «Авангарду» желанную победу. В воскресенье, 28 декабря, омичи проведут заключительный матч 2025 года. Соперником «ястребов» станет тольяттинская «Лада». Начало игры в 17.00.

·Спорт

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» по буллитам

Автором всех шайб «ястребов» стал Николай Прохоркин.

На льду «G-Drive Арены» завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Хозяева выиграли по буллитам со счетом 2:1.

Стартовый период прошел без голов, а первая в матче шайба была заброшена лишь за семь минут до конца второго отрезка матча. Отличился нападающий гостей Люк Джонсон. Омичи отыгрались на старте третьего периода, автором гола стал форваряд «ястребов» Николай Прохоркин.

Основное время и овертайм закончилось ничьей, а в буллитной серии все тот же Прохоркин принес «Авангарду» желанную победу. В воскресенье, 28 декабря, омичи проведут заключительный матч 2025 года. Соперником «ястребов» станет тольяттинская «Лада». Начало игры в 17.00.