Куприянов и другие: самые громкие суды года в Омске

В 2025-м за решетку отправляли и высокопоставленных чиновников, и уважаемых депутатов.

Фото создано при помощи ИИ

Минувший 2025 год в Омской области запомнится не только затянувшимся обновлением бульвара Архитекторов, получением звания молодежной столицы, но и громкими судами. Взяточников отправляли за решетку, устроителей пожаров – на исправительные работы, а кому-то удавалось отделаться только штрафом.

Подробнее о главных судах года в материале «Омск-информа».

Взятка спортплощадкой

В ноябре Любинский районный суд Омской области вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства и экс-министру труда и социального развития региона Владимиру Куприянову. Его признали виновным в получении взяток.

t.me/prok_omsk

В 2018–2023 годах Куприянов получал деньги, имущество и услуги от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Последний платил, чтобы не лишиться должности, получать премии и деньги для возглавляемого учреждения. Взятки правоохранители оценили в 647 тыс. рублей. В эту сумму, помимо непосредственно денег, вошла установка спорткомплекса на приусадебном участке тещи Куприянова в Любино. Суд поэтому и проходил там.

Итогом разбирательств для экс-министра стали 7 лет колонии строгого режима, штраф в размере 13 млн рублей и лишение права занимать определенные должности на 4 года. Кроме того, у него конфисковали сами взятки и лишили звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

Вину Куприянов не признал. Сейчас он пытается обжаловать приговор. Тем временем суд арестовал его имущество на сумму 26,6 млн рублей.

Башуров, который давал взятки Куприянову, сам тоже их получал, но уже от предпринимателей, которые хотели заниматься поставками товаров для интерната или строительными работами.

Фасадные миллиарды

В декабре Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии 36-летнему Николаю Машкову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Фото: t.me/omskonelove

Речь идет о хищениях миллионов рублей при ремонте фасадов к XVI Форуму межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации с участием президентов этих стран в 2019 году.

Департамент заключил контракт на строительный контроль. Машков понял, что контроль мешает быстро использовать деньги, которые выделили для ремонта. Чиновник ввел главу департамента в заблуждение, что подрядчик якобы ненадежен, чтобы расторгнуть контракт.

Из нового контракта исключили требования о согласовании актов о приемке работ и справки о стоимости. В результате в отчет попали сведения о работах в доме на проспекте Маркса, которые якобы обошлись 17 млн рублей, но на самом деле не проводились.

В наказание Машкова отправили на 3 года в колонию общего режима. Дополнительным наказанием будет временное лишение права занимать должности на государственной службе.

Отметим, приговор пока не вступил в законную силу. Машков вину не признал и может оспорить решение в Омском областном суде.

В огне 25 домов

Также в декабре в Омске осудили виновников пожара в микрорайоне Новоалександровка, который произошел 6 мая 2022 года. В результате мощного возгорания были уничтожены 25 домов, без крова остались 37 человек. Один погиб, несколько пострадали.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Оказалось, что пожар произошел из-за небезопасных огневых работ, которыми занимались начальник котельного цеха ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» и сотрудник ООО «ПромТЭК». От их действий вспыхнула сначала трава, потом огонь распространился и добрался до жилья.

Советский районный суд Омска отправил обоих виновников на принудительные работы: начальника котельного цеха на 2 года 10 месяцев, сотрудника ООО «ПромТЭК» – на 1 год 11 месяцев. Также их обязали выплатить пострадавшим более 18 млн рублей.

Отметим, что изначально суд оправдал сотрудника ТГК-11. Однако прокуратура оспорила этот приговор, и он тоже понесет наказание.

Остывшие батареи

В октябре Куйбышевский районный суд рассмотрел дело об авариях на ТЭЦ-5, которые происходили зимой 2023 года и заставляли омичей мерзнуть в своих домах. Виноватым признали 51-летнего технического директора ТГК-11 Владимира Соскова.

t.me/prok_omsk

Суд установил, что Сосков знал о неудовлетворительном состоянии ТЭЦ-5. Ремонтом уже занимался подрядчик, однако он затягивал работы. А Сосков злоупотребил полномочиями и ничего не предпринял. В результате котлы вышли из строя, и без отопления остались дома в Центральном, Ленинском и Октябрьском округах города.

Подсудимый признал вину. Прокуратура хотела отправить его за решетку, но суд остановился на штрафе в размере 180 тыс. рублей.

Отметим, что, когда проблемы с отоплением только начались, ТГК-11 уверяла, что все ТЭЦ работают в штатном режиме и отключения теплоснабжения не было.

Махинации с газом

В ноябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы смягчил приговор бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Калинину. Вместо 16 лет ему придется провести в колонии строгого режима 15,5 года.

СУ СКР по Омской области

Осудили Калинина еще в 2022 году. Его признали виновным в «организации преступного сообщества или участии в нем» и «мошенничестве».

Калинин был основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз». В 2011 году он придумал, как подзаработать, и вовлек в преступную схему тогдашнего председателя РЭК Омской области Константина Марченко, а также работников «Омскгоргаза» и других подконтрольных организаций: Александра Буцина, Александра Орлова, Ольгу Шеблову и Инну Пахотину.

Подельники продали три участка газопроводов «Омскгоргаза» «Омскгазстрою». «Омскгазстрой», в свою очередь, сдал их в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть». После этого РЭК установила завышенные тарифы на транспортировку газа. Благодаря этому с 2011 по 2018 год соучастникам удалось похитить у трех юридических лиц – потребителей газа – более 273 млн рублей.

Работы нет, зарплата есть

Часть громких судебных процессов 2025 года еще не завершилась. Например, Центральный районный суд Омска еще рассматривает дело депутатов Инны Гомолко (сейчас носит фамилию Жицкая) и Дарьи Бикмаевой.

omskgorsovet.ru

Силовики считают, что экс-депутат областного Заксобрания Бикмаева и депутат Омского горсовета Гомолко устроили своего знакомого помощником Бикмаевой. Однако мужчина только числился в этом статусе. Он не работал, а зарплату, деньги на которую выделяло государство, по версии следствия, забирали женщины. Это примерно 1,8 млн рублей.

t.me/vestiomsk

Сейчас Бикмаева и Гомолко находятся под подпиской о невыезде. Как сообщалось ранее, Бикмаева признала вину. Гомолко продолжает ее отрицать. Депутатам грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим также, что суду еще ни разу не удалось провести заседание. Каждое пришлось откладывать.

Оборонные деньги

В хищении 11 млн рублей Минобороны следственные органы подозревают омского бизнесмена Вячеслава Авдошина.

Omskinform.ru

Как ранее сообщал «Омск-информ», компания «Стройобмен», которой владеет Авдошин, в 2019 году стала субподрядчиком строительства общежития для военнослужащих в Красноярске. Однако предприниматель не исполнил условия контракта, и, как считают правоохранители, делать этого не собирался.

Еще во время следствия Авдошин вернул деньги.

Дела донецкие

Под следствием находится и заместитель губернатора, министр цифрового развития Омской области Денис Цуканов. Его задержали в декабре 2024 года по подозрению в хищении. Какое-то время чиновник провел под домашним арестом, потом в столичном СИЗО, но позже его выпустили.

Басманный суд Москвы

По версии следователей, еще в период работы в правительстве Донецкой Народной Республики Цуканов похитил миллион рублей.

В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что Цуканова отстранили от должности министра. Его обязанности выполняет первый заместитель министра Максим Макаленко.

Чем закончатся суды для Гомолко, Бикмаевой, Авдошина и Цуканова, мы, скорее всего, узнаем в 2026 году. Будут и другие разбирательства, не менее интересные. «Омск-информ» обязательно расскажет о самых громких процессах.