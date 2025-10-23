Бывший топ-менеджер ТГК-11, заморозивший пол-Омска, избежал посадки в тюрьму

Суд приговорил Владимира Соскова к штрафу.

t.me/prok_omsk

Куйбышевский районный суд Омска признал бывшего технического директора АО «Территориальная генерирующая компания № 11» Владимира Соскова виновным по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

Преступление состояло в том, что Сосков оттягивал ремонт котлов на омской ТЭЦ-5, в результате чего зимой 2023 года на станции возникла аварийная ситуация, а в домах омичей пропало отопление. Также перестали работать 11 детсадов и 18 школ.

В прениях прокуратура настаивала на 2 годах лишения свободы и временном запрете на руководящую деятельность в сфере электроэнергетики. Суд же приговорил Соскова к штрафу в размере 180 тыс. рублей. Гособвинение, возможно, оспорит приговор, посчитав его слишком мягким.

Ранее прокуратура помогла 324 пенсионерам и инвалидам взыскать с ТГК-11 около 2,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за отключение отопления.